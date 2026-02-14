Autoservizi Cerella | Cordoglio per una giovane vita spezzata e vicinanza all’autista coinvolto nell' incidente

Autoservizi Cerella comunica il suo cordoglio per la morte di Giuseppe Panichelli, morto sabato mattina a San Salvo in seguito a un incidente stradale. La società si unisce al dolore per la perdita del giovane e si stringe anche attorno all’autista coinvolto, che si trova sotto shock dopo l’accaduto. L’incidente si è verificato lungo via Roma, dove il veicolo si è scontrato con un altro mezzo.

L’incidente stradale avvenuto sabato mattina in contrada Piana Sant’Angelo a San Salvo ha coinvolto un’autovettura e un autobus di linea della società. Un ragazzo di vent'anni è morto, un autista è ricoverato in ospedale L’autista del mezzo attualmente è ricoverato all’ospedale di Vasto: «Desideriamo manifestare solidarietà e vicinanza al nostro operatore di esercizio. A lui auguriamo una pronta e completa guarigione» aggiunge Polzella. «Nel rispetto delle attività delle autorità competenti e delle indagini in corso, Autoservizi Cerella Srl conferma la massima disponibilità a collaborare per l’accertamento della dinamica dell’incidente e di ogni ulteriore elemento utile.🔗 Leggi su Chietitoday.it

