Autobus | estesa fino a Calambrone la Linea 10 del trasporto pubblico

La decisione di prolungare la linea 10 di Autolinee Toscane fino a Calambrone nasce dalla richiesta di molte persone che vivono in quella zona. A partire dal 23 febbraio, i passeggeri potranno salire sull’autobus in piazza Belvedere e arrivare direttamente nel quartiere marittimo, facilitando gli spostamenti quotidiani. La novità coinvolge anche gli studenti che frequentano scuole e università vicino alla spiaggia, che ora avranno un collegamento più diretto con il centro città.

La sperimentazione per andare incontro alle esigenze dei cittadini del litorale. Il prolungamento della tratta al via dal 23 febbraio La Giunta Comunale ha approvato il prolungamento della Linea 10 di Autolinee Toscane, che dal prossimo 23 febbraio non terminerà più la sua corsa a Tirrenia, in piazza Belvedere, ma raggiungerà l’abitato di Calambrone. La decisione nasce dalla volontà dell’amministrazione di rispondere alle istanze pervenute dai residenti della zona, un’area che negli ultimi anni ha visto una crescita significativa della popolazione stabile. In particolare, il provvedimento mira a risolvere le criticità segnalate dalle famiglie: il nuovo orario consentirà ai ragazzi che frequentano le scuole di usufruire di un collegamento diretto verso casa in orari più funzionali alle uscite pomeridiane, garantendo tempi di rientro più ragionevoli e sicuri.🔗 Leggi su Pisatoday.it Bus: la linea 10 arriva ora fino a Calambrone La linea 10 di Autolinee Toscane ora arriva fino a Calambrone, dopo che la Giunta Comunale ha approvato il nuovo percorso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Autobus: estesa fino a Calambrone la Linea 10 del trasporto pubblico; Autobus: estesa fino a Calambrone la Linea 10 del trasporto pubblico; La linea 10 allunga fino a Calambrone; Bus | la linea 10 arriva ora fino a Calambrone. Bertschy, 'iniziativa Boudza tè sarà estesa a tutta la regione'. "Per promuovere la mobilità ciclistica" #ANSA facebook