Auto fuori controllo nel centro abitato sbatte contro paletto stradale e si ribalta

Un'auto che ha perso il controllo nel centro di Mesagne è finita contro un paletto e si è ribaltata, bloccando il traffico. L'incidente si è verificato questa mattina in via Roma, creando disagi per i passanti e i residenti della zona.

Tanta paura per il conducente di una Renault Clio e circolazione temporaneamente interrotta in via Epifanio Ferdinando a Mesagne MESAGNE - Un incidente nel cuore del centro abitato ha paralizzato una delle strade storiche di Mesagne. È quanto accaduto questa mattina, sabato 14 febbraio, in via Epifanio Ferdinando. Il conducente di una Renault Clio, per motivi in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che stava guidando lungo l'arteria, contraddistinta dalla presenza di chianche antiche al posto dell'asfalto e da alcuni paletti posti sull'estremità bassa della carreggiata.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Nella notte di sabato 27 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Appia a Brindisi per un incidente stradale che ha coinvolto una Opel ribaltata nel centro abitato.

Due auto si sono scontrate nel quartiere Bozzano di Brindisi, causando il ribaltamento di una vettura e il ferimento di due persone.

