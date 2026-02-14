Auto bloccata durante la mareggiata salvati due anziani

Durante la forte mareggiata di ieri, un'auto si è bloccata sulla strada vicino alla spiaggia, intrappolando due anziani a bordo. La vettura è rimasta ferma mentre le onde si infrangevano contro il veicolo, creando un rischio immediato per la loro incolumità. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, riuscendo a mettere in salvo le due persone poco dopo.

La vettura è rimasta in panne sul lungomare di Villafranca Tirrena. L'intervento della polizia municipale ha evitato il peggio Momenti di paura ieri per due anziani, bloccati all'interno di un'auto a poca distanza dal mare in tempesta. La vettura è rimasta insabbiata sul lungomare di Villafranca, reso impraticabile dal maltempo che, soprattutto lungo la costa tirrenica, ha causato onde alte diversi metri. Non a caso il sindaco Giuseppe Cavallaro aveva disposto la chiusura al traffico dell'arteria per evitare rischi. Ma la coppia di anziani ha comunque percorso la strada, trovandosi di fatto in una situazione di pericolo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Nella giornata di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, si è verificato un incendio in via Ponte Nuovo a Milano.

Nel pomeriggio di oggi, un incidente frontale tra due vetture ha provocato il blocco temporaneo della strada della Molinella, la principale via di collegamento tra Ponte Felcino e l’ingresso della E45.

