Australia Open Sinner | ‘La sconfitta contro Djokovic mi è stata di insegnamento’

Jannik Sinner ha ammesso che la sconfitta contro Novak Djokovic all'Australia Open gli ha insegnato molto, dopo aver lasciato Melbourne. L'italiano, attualmente al secondo posto nel ranking mondiale, ha deciso di concentrarsi subito sulla ripresa e ha già ripreso gli allenamenti a Doha. Martedì, durante una sessione sulla piazza principale, ha mostrato maggiore determinazione rispetto alle ultime settimane.

In seguito agli allenamenti svolti a Doha in preparazione al suo debutto nell’ATP 500 della capitale del Qatar, Jannik Sinner ha commentato ai microfoni di Sky Sport riflettendo sulla battaglia durata più di quattro ore a Melbourne: “La sconfitta contro Novak Djokovic mi ha insegnato molte cose. A volte le cose non vanno come ci si aspetta, perdere fa parte dello sport. Stiamo lavorando su diversi aspetti, vedremo come andrà questo torneo“. A due settimane dalla battuta d’arresto subita nella semifinale dell’Australian Open, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Il suo esordio nel torneo ATP 500 di Doha, dove sarà presente anche Carlos Alcaraz, è previsto tra lunedì e martedì. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La sconfitta di Jannik Sinner contro Novak Djokovic nelle semifinali degli Australian Open 2026 scuote il mondo del tennis.

Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open, battuto da Djokovic al quinto set.

Australian Open, Jannik Sinner perde in semifinale contro Djokovic #shorts

Argomenti discussi: Djokovic contro Sinner, quali sono i volti di questa sfida; La racchetta di Sinner sta diventando un caso: perché da quattro anni usa sempre la stessa; Sinner e Alcaraz dal numero di telefono a una cosa in comune sotto ai piedi: i retroscena dopo l'Australian Open; Sinner a -2.850 punti da Alcaraz: il ranking Atp.

Al rientro in campo dopo l'Australian Open, Jannik Sinner esordirà contro il ceco Tomas Machac nel torneo torneo Atp 500 di Doha, dove è presente anche Carlos Alcaraz. In base al sorteggio effettuato in mattinata in Qatar, lo spagnolo numero 1 al mondo co facebook