Le spese per gestire un conto corrente in Italia sono salite, perché banche e Poste hanno incrementato le tariffe. La digitalizzazione e la chiusura di filiali fisiche hanno portato a costi più elevati per i clienti, che ora affrontano commissioni più alte e servizi meno accessibili.

Negli ultimi anni avere un conto corrente è diventato progressivamente più caro in Italia, tra digitalizzazione, riorganizzazione delle reti fisiche e crescente peso delle commissioni. Poco più di dieci anni fa, nel 2014, il costo medio era pari a 82,2 euro: da allora la curva è stata costantemente crescente, segno che la riduzione dei costi operativi per le banche non si è tradotta automaticamente in un beneficio per i clienti. Di quanto sono aumentati i costi. Secondo i dati diffusi da Banca d’Italia, ripresi e analizzati anche dal Codacons, gestire un conto corrente oggi costa mediamente il 23% in più rispetto al 2014. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aumentano i costi di gestione dei conti corrente: banche e Poste a confronto

La scuola paritaria, sostenuta per 25 anni da una legge che ne riconosce la parità con il pubblico, si trova oggi a fronteggiare crescenti costi di gestione.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Energia, in aumento il Prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia per le bollette; Carnevale: piovono coriandoli e rincari. I costi di maschere, trucchi e dolci aumentano mediamente del +6% rispetto al 2025.; Bilancio di previsione 2026-2028: investimenti e servizi per Ferrara; Conti correnti, aumentano i prezzi (ma online si paga un terzo): tutti i costi per giovani, famiglie e pensionati nell'analisi di Corriere e Altroconsumo.

Conti correnti, aumentano i prezzi (ma online si paga un terzo): tutti i costi per giovani, famiglie e pensionati nell’analisi di Corriere e AltroconsumoLa spesa annua complessiva è aumentata in sei mesi di circa il 2% in tutte le categorie, in linea con i prezzi del carrello della spesa. Più colpiti i clienti junior e i pensionati, ma il picco resta ... corriere.it

Cgia, 'in difficoltà il settore dell'autotrasporto, aumentano i costi'Aumentano i costi fissi per il settore dell'autotrasporto, con un inizio del 2026 segnato dall'incremento dei pedaggi autostradali (circa +1,5%) e da quello del gasolio per autotrazione (+3,6%). (ANSA ... ansa.it

PORDENONE: IL PROGETTO DELLA GRIGOLETTI SALE A 5 MILIONI DI EURO Aumentano i costi per la nuova Grigoletti: l'aumento consistente dipende in gran parte dai costi di bonifica dell'amianto. Canale77 Media24 | 10 02 2026 Canale77 Media24 | Noi facebook

#MOKKE I costi dell’assicurazione malattie obbligatoria aumentano, come indica l’analisi del monitoraggio dell’UFSP. Nell’ultimo anno una persona ha dato origine in media a costi per CHF 4968. Tutte le cifre dashboardkrankenversicherung.admin.ch x.com