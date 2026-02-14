Auger-Aliassime travolge Bublik a Rotterdam | finale raggiunta con prestazione dominante e sfida a de Minaur

Felix Auger-Aliassime ha battuto Alexander Bublik a Rotterdam perché ha giocato un tennis potente e preciso, conquistando la finale in meno di un’ora. A soli 54 minuti, il canadese ha dominato l’incontro, che si è concluso con un netto 6-1, 6-2, sorprendendo per la velocità e la sicurezza con cui ha gestito gli scambi. La vittoria gli permette di prepararsi ora alla sfida contro de Minaur.

Auger-Aliassime Domina Bublik e Raggiunge la Finale di Rotterdam. Rotterdam, 14 febbraio 2026 – Felix Auger-Aliassime si è qualificato per la finale dell'ATP 500 di Rotterdam con una vittoria convincente su Alexander Bublik, chiusa in soli 54 minuti con un punteggio di 6-1, 6-2. Il canadese, attualmente numero 6 del mondo, si contenderà il titolo con Alex de Minaur, nella sua terza finale nel torneo olandese, e alla ricerca del suo decimo titolo in carriera. Una Prestazione Senza Scampo. La partita ha visto Auger-Aliassime imporre il suo ritmo fin dalle prime battute, lasciando poco spazio a Bublik per esprimere il suo gioco.