Audi Q5 e-hybrid la prova de Il Fattoit – L’anello di congiunzione tra elettrico e termico – FOTO

Audi Q5 e-hybrid ha attirato l’attenzione di Il Fatto.it durante una prova su strada, perché combina un motore elettrico a un motore a benzina. La vettura si distingue per la possibilità di passare facilmente dalla spinta elettrica a quella tradizionale, grazie a un sistema di batterie ricaricabili. Durante il test, si è notato come il veicolo passi senza problemi tra le due modalità, offrendo un’esperienza di guida più silenziosa e fluida. La presenza di un display che mostra in tempo reale lo stato di carica e le modalità di funzionamento rende il tutto più semplice da gestire.

‹ › 1 5 audi q5 e-hybrid. ‹ › 2 5 audi q5 e-hybrid. ‹ › 3 5 audi q5 e-hybrid. ‹ › 4 5 audi q5 e-hybrid. ‹ › 5 5 audi q5 e-hybrid. L’ Audi Q5 e-hybrid è il Suv perfetto per tutti quegli indecisi tra termico ed elettrico che possono spendere almeno 70.000 euro e hanno una wallbox a disposizione a casa o al lavoro. Grazie al suo powertrain ibrido plug-in, infatti, questa Audi è in grado di percorrere fino a 101 km con il motore a scoppio spento, a patto che la batteria da 25,9 kWh sia completamente carica. Per fare il pieno occorrono due ore e mezza, visto che gli accumulatori accettano 11 kW di potenza in corrente alternata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Audi Q5 e-hybrid, la prova de Il Fatto.it – L’anello di congiunzione tra elettrico e termico – FOTO Audi Q5 e-hybrid, prestazioni ed efficienza: la prova della tecnologia Battery Charge L'Audi Q5 e-hybrid ha attirato l'attenzione durante i test grazie alle sue capacità di ricarica in movimento. Toyota Aygo X Hybrid, la prova de Il Fatto.it – Piccola e ibrida da primato – FOTO La Toyota Aygo X Hybrid si presenta come una city car compatta e versatile, dotata di un motore ibrido che unisce efficienza e dinamismo. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Audi Q5 e-Hybrid: prova, prezzo, allestimenti, autonomia in elettrico; Audi Q5 e-hybrid: così la funzione battery charge fa la differenza nei viaggi | Quattroruote.it; Audi Q5 prova, scheda tecnica, recensioni, opinioni e dimensioni e-hybrid 367 CV S line edition quattro; Audi Q5 e-Hybrid: com'è e come va il Suv ibrido plug-in che si ricarica viaggiando. Audi Q5 e-hybrid, la prova de Il Fatto.it – L’anello di congiunzione tra elettrico e termico – FOTOSulla nuova D-Suv tedesca debutta il powertrain ibrido plug-in, che ha due livelli di potenza e 101 km di autonomia in modalità elettrica. Il listino parte da 69.150 euro ... ilfattoquotidiano.it Audi Q5 e-Hybrid, a prova su strada del suv plug-in: prezzo e allestimentiIl Suv dei Quattro Anelli, best seller per il marchio di Ingolstadt, arricchisce la sua offerta con le nuove versioni plug-in hybrid che vantano autonomia migliorata e nuove funzioni per la marcia in ... tg24.sky.it Quattroruote. . | Audi Q5 e-hybrid Come scriviamo in occasione delle prove su strada, per trarre i massimi vantaggi delle plug-in occorre ricaricare la batteria il più frequentemente possibile: così facendo, una PHEV — utilizzata in maniera oculata — è convenie facebook