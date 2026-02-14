ATP Doha 2026 | il tabellone di Sinner e Alcaraz a confronto Spagnolo più fortunato

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si affronteranno di nuovo a Doha, dove il tabellone li mette uno di fronte all’altro. La loro sfida si ripresenta in un torneo ATP 500, ma con le caratteristiche di un vero evento di livello Masters 1000. Il sorteggio ha sorriso di più allo spagnolo, che avrà un percorso più agevole nelle prime fasi. La partita tra i due promette di essere uno degli incontri più attesi della manifestazione.

L'eterna sfida si rinnova. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si ritroveranno a Doha per un ATP 500 dai forti connotati da Masters 1000, considerando l'elevato livello del roster dei partecipanti. Dal 16 al 22 febbraio, l'evento in Qatar catalizzerà l'attenzione degli appassionati, con l'iberico e l'azzurro principali teste di serie del tabellone. Collocati ai poli opposti del main draw, a una prima lettura si può ipotizzare un percorso leggermente più insidioso per Sinner rispetto ad Alcaraz nella corsa verso l'atto conclusivo. L'azzurro, infatti, esordirà contro un tennista imprevedibile come il ceco Tomas Machac: un giocatore reduce da diversi problemi fisici, ma capace di esprimere un tennis spettacolare e difficilmente decifrabile.