Atalanta vince 2-0 a Roma | Lazio allontanata dalla Champions bergamaschi inarrestabili

L’Atalanta ha conquistato una vittoria importante a Roma, battendo la Lazio 2-0 e complicando la corsa Champions dei biancocelesti. La squadra bergamasca ha dominato il match fin dai primi minuti, segnando due gol decisivi e dimostrando grande determinazione. La Lazio, invece, si è vista meno incisiva e ora rischia di perdere punti fondamentali nella classifica.

Serie A: Atalanta batte la Lazio 2-0, la corsa Champions si fa più complicata. La Serie A ha visto oggi, 14 febbraio 2026, l’Atalanta espugnare il campo della Lazio con un netto 2-0. La vittoria degli ospiti complica i piani europei dei laziali e conferma la solidità di una squadra bergamasca in costante crescita. L’incontro è stato seguito con attenzione dai tifosi e documentato da una ricca copertura fotografica. Un match tattico e una ripresa decisiva. L’inizio della partita ha visto entrambe le squadre affrontare il match con cautela, studiandosi a vicenda e cercando di imporre il proprio ritmo.🔗 Leggi su Ameve.eu LIVE Chelsea-Roma 1-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: autogol di Bergamaschi Segui in tempo reale la sfida tra Chelsea e Roma valida per la Champions League femminile. Champions:vince la Juve,cade l'Atalanta La Juventus conquista la terza vittoria consecutiva in Champions League, battendo il Benfica 2-0 allo 'Stadium'. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Serie A: l'Atalanta vince 2-1 contro la Cremonese, la Roma batte il Cagliari e aggancia la Juventus; Serie A, Atalanta-Cremonese 2-1 e Roma-Cagliari 2-0. HIGHLIGHTS; La Juventus crolla a Bergamo: l'Atalanta vince 3-0 e va in semifinale; Serie A, l’Atalanta vince contro la Cremonese e si avvicina all’Europa. Quando si gioca Lazio - Atalanta?Serie A 2025/2026, 25a giornata. Le ultime notizie sulla partita Lazio-Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it L'Atalanta vince 2-0 e affonda la FiorentinaL'Atalanta torna a vincere in campionato dopo due mesi d'astinenza: finisce 2-0 il match contro la Fiorentina, decisive le reti di Kossounou e Lookman. Seconda vittoria casalinga in Serie A per i ... iltempo.it #Cremonese battuta: l"#Atalanta vince il derby lombardo. Krstovic apre le danze e i suoi ex compagni a #Lecce lo ringraziano. La Cremonese è in crisi: non vince da 2 mesi e mezzo. SPETTATORI LIVEshorturl.at/bI6gy facebook #AscoltiTv: Vince Don Matteo, Atalanta-Juve stronca Striscia. Del Debbio fa 1 milione con Meloni buff.ly/NGLLmiI x.com