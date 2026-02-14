Assurda beffa per Pietro Sighel | falciato sui 1.500m la video review lo elimina ai quarti

Pietro Sighel si è trovato fuori dalla gara ai quarti di finale dei 1.500 metri di short track dopo una scivolata causata da un altro atleta, che ha portato alla sua eliminazione. Durante la corsa, l'azzurro stava facendo una buona gara quando è stato coinvolto in un contatto che lo ha fatto perdere equilibrio. La video review ha confermato l’incidente e ha deciso di escluderlo dalla competizione, lasciando gli spettatori increduli.