Assurda beffa per Pietro Sighel | falciato sui 1.500m la video review lo elimina ai quarti
Pietro Sighel si è trovato fuori dalla gara ai quarti di finale dei 1.500 metri di short track dopo una scivolata causata da un altro atleta, che ha portato alla sua eliminazione. Durante la corsa, l'azzurro stava facendo una buona gara quando è stato coinvolto in un contatto che lo ha fatto perdere equilibrio. La video review ha confermato l’incidente e ha deciso di escluderlo dalla competizione, lasciando gli spettatori increduli.
Clamorosa eliminazione di Pietro Sighel ai quarti di finale dei 1.500 nello short track: l'azzurro è stato vittima della scivolata di un altro atleta uscendo dalla zona qualificazione. Ma la verifica al video non gli ha reso giustizia: eliminato, sono stati "promossi" altri due pattinatori.🔗 Leggi su Fanpage.it
Perché è stato squalificato Pietro Sighel: atroce beffa da n.1 del ranking dei 1000 metri
Pietro Sighel, il numero uno del ranking dei 1000 metri, è stato squalificato ai quarti di finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
“Non ci danno nemmeno due biglietti per i genitori. E uno decente costa 450 euro”: lo sfogo di Pietro Sighel sui prezzi di Milano-Cortina
A meno di un mese dall’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, cresce la preoccupazione per i costi dei biglietti.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Continua la sfortuna per il nostro Pietro Sighel. La medaglia d'oro della staffetta mista viene incolpevolmente messo giù dall'atleta ucraino (a sua volta messo giù dall'olandese) e abbandona così i 1500 m di Short Track. L'ucraino, in seconda posizione in quel facebook
ARE YOU READYYYYYYYYYYYY Lo short track chiude questa incredibile giornata olimpica! Alle 20.15 si parte con i quarti di finale dei 500 metri femminili con Arianna Fontana e Chiara Betti… Poi quelli maschili nei 1000 metri con Pietro Sighel, Tho x.com