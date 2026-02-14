Assenteismo e abbandono scolastico precoce il paper Eurydice | allerta precoce piani personalizzati e formazione docenti nei 37 Paesi europei

Un rapporto Eurydice rivela che in 37 Paesi europei l’assenteismo scolastico e l’abbandono precoce sono in aumento, spingendo i governi a intervenire con piani personalizzati e formazione per gli insegnanti. In molte scuole si registrano studenti che saltano le lezioni regolarmente, lasciando gli studi prima di completare il ciclo scolastico. Questa situazione preoccupa le autorità, che cercano di individuare segnali di rischio fin dalle prime avvisaglie. In alcune regioni, si sperimentano già programmi mirati per coinvolgere gli studenti in difficoltà e ridurre le assenze.

Contrastare l'assenteismo e prevenire l'abbandono scolastico precoce – Early Leaving from Education and Training (ELET) – è una priorità per i sistemi educativi europei. Un nuovo contributo basato sugli indicatori Eurydice 20242025 esamina le politiche e le misure adottate in 37 Paesi, offrendo un quadro comparativo aggiornato delle strategie di prevenzione e intervento.