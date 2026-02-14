Asse euroatlantico e niente sponde alla Cina Da Monaco Rubio riapre il dialogo con l’Ue

Marco Rubio ha sottolineato l’importanza di mantenere un fronte unito tra Stati Uniti e Europa contro l’influenza cinese. La ragione è che una divisione tra le due sponde del Atlante favorirebbe solo Pechino, che cerca di espandere la propria influenza globale. Durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il segretario di Stato americano ha ribadito che gli alleati europei devono rimanere saldi e collaborare strettamente con gli Stati Uniti. Questa posizione arriva in un momento in cui alcuni leader europei cercano di rafforzare i rapporti con la Cina, senza perdere di vista le proprie alleanze tradizionali.

Nessuna rottura tra Stati Uniti ed Europa, altrimenti a festeggiare sarà solo Pechino. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha elogiato i legami tra Stati Uniti ed Europa nel suo discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dopo il discorso inaugurale di ieri pronunciato dal cancelliere Friedrich Merz, che in verità aveva raccontato una oggettività. Ovvero che l'ordine mondiale è cambiato, per questa ragione l'Ue deve assumere un ruolo indipendente per non vedere sciolto il proprio peso specifico. In sostanza Rubio chiede all'Ue di abbracciare l'agenda degli Stati Uniti, anche perché per gli Stati membri non sarebbe saggio abbracciare quella opposta di Cina e Russia, per cui è sano pragmatismo quello di Rubio soprattutto quando ribadisce che "non viviamo in un mondo perfetto" in cui tutte le controversie possono essere risolte diplomaticamente.