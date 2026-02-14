Assalto col piccone all’autolavaggio di Badia Pozzeveri

Un uomo ha colpito con un piccone l’autolavaggio Car Wash Caste di Badia Pozzeveri, causando danni significativi ma portando via solo pochi spiccioli. L’episodio si è verificato nella mattina di ieri lungo la provinciale Romana, vicino alla fermata dell’autobus. L’autore dell’atto ha mirato principalmente al cambiamonete e ai distributori di snack e bibite. La polizia sta indagando per identificare il responsabile.

Danni ingenti per un bottino molto misero. Ha preso a picconate l’ autolavaggio Car Wash Caste sulla provinciale Romana, in corrispondenza della frazione altopascese di Badia Pozzeveri, prendendo di mira il cambiamonete e il distributore di merendine e di bevande. I carabinieri sono però sulle sue tracce, poiché l’autore del raid è stato immortalato dalle telecamere della videosorveglianza. Durante la notte tra giovedì e venerdì, sembra che qualcuno abbia notato un uomo andarsene in giro con un utensile. Potrebbe essersi trattato dello stesso soggetto. Ma saranno le indagini dei carabinieri a chiarire l’accaduto e soprattutto a dare un volto e un nome all’autore del blitz che può essere inquadrato come furto ma anche come atto di vandalismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

