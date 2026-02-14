Assalto ai portavalori trovata un’altra auto del commando | il punto sulle indagini ora alla Dda

Le forze dell’ordine hanno scoperto una seconda auto usata dal gruppo che ha assaltato un portavalori, dopo aver trovato una Jeep Compass abbandonata vicino al cimitero di San Pietro Vernotico. La scoperta porta le indagini a concentrarsi su questa seconda vettura, ora sotto sequestro. La prima Jeep Compass era già stata sequestrata nei giorni scorsi, e le forze dell’ordine cercano di capire se le due auto siano state usate nello stesso episodio. Le autorità hanno intensificato i controlli nella zona, sperando di raccogliere ulteriori indizi.

Una Jeep abbandonata dai banditi nei pressi del cimitero di San Pietro Vernotico. Intanto, carabinieri e reparti speciali dell'Arma proseguono la caccia. Il fascicolo passa all'antimafia BRINDISILECCE - Sono due le Jeep Compass "in mano" ai carabinieri, ora. La seconda era stata abbandonata nei pressi del cimitero di San Pietro Vernotico. È un altro tassello nella caccia degli investigatori al resto del commando che il 9 febbraio scorso ha tentato l'assalto al convoglio di furgoni portavalori - trasportavano quasi 6 milioni di euro - sulla strada statale 613, all'altezza di Tuturano.