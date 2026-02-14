Assago 14enne investito a Milanofiori | indagini per chiarire la dinamica e nuove richieste di sicurezza stradale

14 feb 2026

A Assago, un ragazzo di 14 anni è stato investito a Milanofiori e le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’incidente. La collisione è avvenuta mentre il giovane attraversava la strada in sella a una bicicletta, e i vigili stanno analizzando le telecamere di videosorveglianza per capire cosa sia successo. La vicenda ha portato a nuove richieste di interventi per migliorare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti nella zona.

Tragedia a Milanofiori: Giovane Centauro Investito, Indagini in Corso e Nuove Richieste di Sicurezza. Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito sabato sera intorno alle 19:20 nei pressi del centro commerciale Milanofiori ad Assago, in provincia di Milano. L’adolescente è stato colpito da un veicolo mentre attraversava viale Milanofiori, in prossimità delle strisce pedonali. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità e le sue condizioni, sebbene serie, non sono considerate immediatamente pericolose per la vita. Dinamica dell’Incidente e Soccorso Immediato. La serata di sabato si è interrotta bruscamente con una chiamata al 118 che segnalava un impatto tra un veicolo e un pedone nei pressi del noto centro commerciale.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

