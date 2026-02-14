L’associazione Lotta contro l’insufficienza respiratoria (Alir) ha donato una nuova apparecchiatura alla Pneumologia dell’ospedale di Sesto San Giovanni, per aiutare a diagnosticare l’asma con maggiore precisione. La strumentazione permette di eseguire il test di broncostimolazione farmacologica con metacolina, uno strumento fondamentale per i medici del reparto. La donazione ha ricevuto un caloroso benvenuto da parte del personale sanitario, che ora potrà offrire diagnosi più rapide e accurate ai pazienti.

Una donazione speciale quella che ha ricevuto la Pneumologia dell’ospedale di Sesto San Giovanni. "Ringraziamo l’associazione Lotta contro l’insufficienza respiratoria (Alir) che ha donato un’apparecchiatura in grado di eseguire il test di broncostimolazione farmacologica con metacolina - ha commentato il reparto -. Questo esame è fondamentale non soltanto per valutare la presenza di iperreattività bronchiale e arrivare quindi a una diagnosi precoce di asma, ma anche per la valutazione della sua severità e per il monitoraggio dell’efficacia terapeutica". Grazie all’Alir l’ospedale di viale Matteotti potrà quindi fare un passo in più per l diagnosi e la cura delle patologie respiratorie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Asma e diagnosi. Donata la nuova apparecchiatura

