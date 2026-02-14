Asl Medio Campidano | guardie mediche fuori servizio a Gonnosfanadiga e San Gavino tra sabato 14 e lu
L’Asl Medio Campidano ha sospeso le guardie mediche a Gonnosfanadiga e San Gavino dal sabato 14 al lunedì 16 febbraio, lasciando i due comuni senza assistenza urgente. La decisione è stata presa per motivi organizzativi e ha lasciato molti residenti senza un punto di riferimento per le emergenze sanitarie nelle ore notturne e nei fine settimana. In queste giornate, i cittadini si sono trovati costretti a rivolgersi ai pronto soccorso degli ospedali più vicini, spesso con tempi di attesa più lunghi. La mancanza di servizi di emergenza medica in questi giorni ha generato preoccup
Medio Campidano: Allarme Guardia Medica, Due Comuni Senza Soccorso Urgente. La salute di numerosi cittadini del Medio Campidano è a rischio a causa della sospensione temporanea dei servizi di guardia medica a Gonnosfanadiga e San Gavino tra sabato 14 e lunedì 16 febbraio. La carenza di personale medico, le cui cause non sono state ancora chiarite dall’Asl, costringe i residenti a rivolgersi ad altri centri per ricevere assistenza, sollevando preoccupazioni per l’accessibilità alle cure e i possibili disagi. La situazione, emersa a seguito di comunicazioni dell’Asl Medio Campidano, mette in luce le fragilità del sistema sanitario locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
