Venerdì 13 febbraio 2026, Rai1 ha conquistato il primo posto in ascolti grazie a

La prima serata di venerdì 13 febbraio 2026 ha visto Rai1 dominare il prime time con Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte, seguito da 4.231.000 spettatori pari al 23,4% di share dalle 20:48 alle 23:33. Canale5 ha proposto il film Io Sono Farah, che ha conquistato 1.945.000 spettatori con uno share del 14,6%. Rai2 ha trasmesso le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico, che ha intrattenuto 2.071.000 spettatori con uno share dell’11,1% dalle 21:02 alle 23:05. Su Italia1 il film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare ha ottenuto 760.000 spettatori con il 4,7% di share, mentre Rai3 con Past Lives ha totalizzato 314. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Venerdì 13 Febbraio 2026: Rai1 in testa con Affari Tuoi

Venerdì 13 febbraio 2026, Affari tuoi su Rai 1 ha attirato il maggior numero di spettatori, raggiungendo oltre 4 milioni di persone e superando di gran lunga gli altri programmi della serata.

Venerdì 13 febbraio 2026, Affari Tuoi ha conquistato il primo posto in ascolti con il 23,4% di share, grazie alla sua puntata speciale.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri venerdì 6 febbraio chi ha vinto tra la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi e Io sono Farah; Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 13 Febbraio, in prima serata; Programmi in TV stasera venerdì 13 febbraio 2026: Milano Cortina 2026, Affari Tuoi speciale, Io sono Farah e Quarto Grado; Affari Tuoi, senza Herbert Ballerina ascolti alle stelle: Sono stato surclassato, il dato sorprendente.

Ascolti tv ieri 13 febbraio: Affari Tuoi si prende la prima serata, numeri da record contro Io sono FarahUna prima serata senza il solito access prime time che ridisegna la mappa degli equilibri televisivi. Ecco cosa succede quando porti un format come Affari Tuoi a competere nella fascia più ambita. libero.it

Ascolti tv 13 febbraio, chi ha vinto tra Affari Tuoi-Nella buona e nella cattiva sorte e Io sono FarahGli ascolti tv di venerdì 13 febbraio, tutti i dati Auditel. Su Rai1 è andato in onda Affari Tuoi-Nella buona e nella cattiva sorte, su Canale 5 gli episodi di Io sono Farah. fanpage.it

La bravura e la bellezza di Martina Miliddi ed il corpo di ballo nella puntata speciale in prima serata di Affari Tuoi. Una stupenda sposa, beato chi la sposerà! #affarituoi facebook

#AffariTuoi ‘convola a nozze’: tutti gli ospiti dello speciale di stasera In diretta dalle 20.35 su Rai 1 Affari Tuoi - Nella Buona e nella Cattiva Sorte. A giocare è una coppia prossima al matrimonio x.com