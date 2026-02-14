Ascolti TV | Venerdì 13 Febbraio 2026 Lo speciale di Affari Tuoi vince col 23.4% Io Sono Farah al 14.6% bene il Pattinaggio 11.1%

Venerdì 13 febbraio 2026, Affari Tuoi ha conquistato il primo posto in ascolti con il 23,4% di share, grazie alla sua puntata speciale. La trasmissione ha attirato una vasta platea di telespettatori, che hanno seguito le sfide tra i concorrenti, portando a casa un risultato superiore alle attese. Nel frattempo, Io Sono Farah ha raccolto il 14,6%, mentre il pattinaggio artistico si è fermato all’11,1%.

Nella serata di ieri, venerdì 13 febbraio 2026, su Rai1 Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte interessa 4.231.000 spettatori pari al 23.4% di share dalle 20:48 alle 23:33. Su Canale5 Io Sono Farah conquista 1.945.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico intrattiene 2.071.000 spettatori pari all'11.1% dalle 21:02 alle 23:05. Su Italia1 Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Past Lives segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.