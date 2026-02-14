Il 13 febbraio, Stefano De Martino ha portato il suo talento in prima serata su Rai 1, scegliendo di condurre una puntata speciale di Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte. La sua presenza ha attirato l'attenzione di molti telespettatori, che hanno seguito l’evento con interesse. La puntata ha registrato un aumento di ascolti rispetto alle serate precedenti, grazie anche alle novità introdotte durante la trasmissione.

Venerdì 13 febbraio è toccata a Stefano De Martino la prima serata su Rai 1 con una puntata speciale di Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte. Lo show si è svolto in diretta e per i telespettatori c’è stata una grande sorpresa. Così, anche Stefano De Martino ha avuto il suo momento di gloria nella fascia oraria più prestigiosa del palinsesto televisivo. Proprio come il suo rivale Gerry Scotti che Mediaset ha voluto premiare già da diverso tempo regalandogli la prima serata con La Ruota dei Campioni e Chi vuole essere milionario. Ma venerdì i due non si sono affrontati direttamente, perché Canale 5 ha trasmesso una puntata di Io sono Farah. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 13 febbraio, Stefano De Martino conquista la prima serata

Martedì 10 febbraio, la serata televisiva si è divisa tra fiction e sport.

Nella prima serata televisiva, Gerry Scotti si conferma protagonista, mentre Le Iene ottengono buoni risultati.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ascolti tv giovedì 12 febbraio, sfida prime time Affari tuoi – La ruota della fortuna: chi ha vinto; Ascolti tv ieri giovedì 12 febbraio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Olimpiadi; Ascolti tv ieri (12 febbraio): Raoul Bova e le Olimpiadi schiacciano Striscia, De Martino sopra Scotti, Belén si conferma; Ascolti tv 12 febbraio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia La Notizia, De Martino supera Scotti.

Ascolti tv ieri (12 febbraio): Raoul Bova e le Olimpiadi schiacciano Striscia, De Martino sopra Scotti, Belén si confermaDon Matteo trionfa ancora con il 23,2% di share, il tg satirico di Antonio Ricci all’11,7% di share: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv, Don Matteo stravince ancora una volta. Milano-Cortina infiamma l'AuditelTesto Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 la serie Don Matteo con Raoul Bova conquistare una media di ... iltempo.it

Eliminazione a sorpresa nella puntata del 12 febbraio 2026: il 27enne bolognese saluta la Masterclass con un messaggio di coraggio, mentre gli ascolti volano (+11%) facebook

Ascolti tv ieri 8 febbraio 2026, da La Ruota della Fortuna a Chi vuol essere milionario, da Affari Tuoi alle Olimpiadi: i dati Auditel x.com