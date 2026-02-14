Arundhati Roy | Sono disgustata dalla posizione su Gaza non vado a Berlino

Arundhati Roy ha deciso di non partecipare al Festival del cinema di Berlino, accusando la giuria di adottare una posizione inaccettabile sulla situazione a Gaza. La scrittrice indiana ha espresso il suo sdegno per le dichiarazioni dei membri della giuria, che ha giudicato ingiuste e fuori luogo. Roy ha spiegato di essere profondamente delusa e di non voler sostenere un evento che, a suo avviso, si schiera con posizioni sbagliate. La sua scelta si basa su un forte senso di coerenza personale e sulla volontà di denunciare ciò che considera ingiusto.

Berlinale 76 La scrittrice doveva presentare al festival il film "In Which Annie Gives It Those Ones", di cui ha scritto la sceneggiatura. La scelta dopo la strategia di "evitamento" del presidente di giuria Wim Wenders Berlinale 76 La scrittrice doveva presentare al festival il film "In Which Annie Gives It Those Ones", di cui ha scritto la sceneggiatura. La scelta dopo la strategia di "evitamento" del presidente di giuria Wim Wenders «Questa mattina, come milioni di persone in tutto il mondo ho ascoltato le dichiarazioni inaccettabili dei membri della giuria del Festival del cinema di Berlino quando è stato chiesto loro di commentare il genocidio a Gaza. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Arundhati Roy: «Sono disgustata dalla posizione su Gaza, non vado a Berlino» C'è Isabel Allende e Chimamanda Ngozi Adichie, ma anche Leila Mottley e Arundhati Roy Medio Oriente, Netanyahu prende posizione su Iran. Gaza allo stremo Il primo ministro israeliano Netanyahu ha indirizzato un messaggio forte sull'Iran, accusandolo di alimentare le tensioni nella regione. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Arundhati Roy rinuncia alla Berlinale dopo i commenti di Wenders su Gaza; Arundhati Roy lascia il Competition del cinema di Berlino per il commento di restare fuori dalla politica.; Tutte le polemiche a Berlino dopo le parole di Wim Wenders. Variety ha riportato che l’autrice e attivista indiana Arundhati Roy ha annunciato il suo ritiro dalla Berlinale a causa del rifiuto della giuria di commentare Gaza: “Sentirli dire che l'arte non dovrebbe essere politica mi ha lasciato a bocca aperta. È un modo per c x.com Lunedì 16 febbraio, presso la Biblioteca Comunale - Farra di Soligo, il gruppo di lettura "Il Sognalibro" parlerà del libro "Il dio delle piccole cose" della scrittrice indiana Arundhati Roy! Un incontro per condividere riflessioni e interpretazioni su un roman facebook