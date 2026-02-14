Arriva Lewandowski a zero | sarà lui il nuovo centravanti

Robert Lewandowski si trasferisce a parametro zero e si prepara a firmare con un nuovo club. La sua partenza dal Bayern Monaco si è concretizzata senza costi di acquisto, aprendo la strada a un possibile accordo con una squadra europea di alto livello. La trattativa si è sbloccata rapidamente, lasciando i tifosi ansiosi di conoscere il suo destino.

Svolta improvvisa per quel che concerne il futuro di Robert Lewandowski: ecco dove potrebbe giocare la punta polacca. A 37 anni suonati, Robert Lewandowski rimane sicuramente uno degli attaccanti più forti in circolazione. L'attaccante polacco è legato al Barcellona da un contratto fino al 30 giugno 2026 e, salvo clamorosi ripensamenti dell'ultimo minuto, dirà addio ai blaugrana al termine della stagione in corso. Lewandowski (AnsaFoto) – Calciomercato.it Nell'ultimo periodo vi abbiamo parlato anche di un sondaggio dell'Inter, ma al momento l'ipotesi più concreta per il futuro di Lewandowski porta direttamente negli Stati Uniti.