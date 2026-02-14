Il Genoa arriva a Cremona domenica 15 febbraio, portando una sfida decisiva per la salvezza della Cremonese. La squadra ligure ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i padroni di casa affrontano la partita con determinazione, sapendo che una vittoria potrebbe cambiare tutto. La partita si gioca alle 15 allo stadio

Per la Cremonese la partita (si gioca allo “Zini” domenica 15 febbraio alle 15) con il Genoa ha il sapore di una finale che non si può sbagliare. Una sfida diretta tra due contendenti in lotta per la salvezza, che in questo momento si ritrovano appaiate in classifica con 23 punti, cinque in più della Fiorentina, terzultima, e due sopra un Lecce deciso a sua volta a risalire. Numeri che fanno capire che la squadra di Nicola, ex di turno al pari di Thorsby e Pezzella da una parte e Vasquez dall’altra, non solo non può permettersi un altro passo falso, ma, in realtà, deve dare tutto per tornare ad una vittoria che non può più attendere ancora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arriva il Genoa, la sfida-salvezza che la Cremonese non può sbagliare

La partita tra Parma e Genoa, valida per la 21ª giornata di Serie A, si conclude con un pareggio a reti inviolate.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Gradinata Nord Genoa: cori contro Audero prima della partita contro la Cremonese

Argomenti discussi: Arriva il Napoli: il Genoa ha voglia d’impresa. Probabili formazioni. Live dalle 18; Cremonese: arriva un Genoa arrabbiato, reduce da due beffe in campionato; Genoa-Napoli: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Serie A, Calciomercato Genoa – Svincolato top in arrivo: trattative live in corso.

Arriva il Genoa, la sfida-salvezza che la Cremonese non può sbagliareLa gara dello Zini ha il sapore della finale. La squadra di Nicola deve ritrovare il successo per riprendere il cammino e allontanarsi dalle posizioni calde della classifica ... sport.quotidiano.net

De Rossi: Il Genoa meriterebbe qualche punto in più. C'è un errore che non dobbiamo fareLe parole dell'allenatore del Grifone alla vigilia della delicata sfida a Cremona: Abbiamo reagito bene dopo quello successo contro il Napoli ... tuttosport.com

Ferraris, arriva la concessione al consorzio di Genoa e Samp: lo stadio resterà comunale x.com

Arriva il carnevale lungo tre giorni! Da venerdi 13 a domenica 15 febbraio, tanti eventi, il village per i più piccoli, sfilate in maschera e intrattenimento tra Porto Antico di Genova e Via Garibaldi - Comune di Genova - Genoa Municipality ! Visit Genoa facebook