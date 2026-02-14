L’Ariete Pvp affronta l’Ambra Cavallini domani alle 18 al Palazzetto di Pontedera, un match decisivo nel girone F di serie B2 femminile. La squadra di Massimo Nuti si gioca una partita importante, che potrebbe segnare una svolta nella stagione. Si tratta di un vero e proprio esame di maturità, con le atlete pronte a dare il massimo contro una rivale agguerrita. Gli arbitri Bertonelli e Tizzanini dirigeranno la sfida, che promette emozioni intense.

L’Ariete Pvp si prepara all’esame Pontedera nel girone F di serie B2 femminile. Gara di cartello per la squadra di Massimo Nuti che, domani alle 18 (Palazzetto dello Sport Zoli di Pontedera, arbitri Bertonelli e Tizzanini), sarà protagonista in casa dell’Ambra Cavallini. All’andata la sfida tra le pratesi e la formazione pisana, proveniente dalla categoria superiore, terminò con la vittoria di Nesi e compagne al quinto set. Una gara bella, palpitante e che le due formazioni avevano interpretato al meglio. Oggi le due compagini si ritrovano di fronte in condizioni di classifica diverse. Prato, grazie anche alla vittoria con Rinascita, ha consolidato il suo secondo posto; le padrone di casa, invece, sono reduci dall’affermazione al quinto in casa di Albisola e occupano l’ottava piazza con 19 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ariete, duello con l’Ambra. È un esame di maturità

