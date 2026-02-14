Arianna Fontana un video clamoroso | 28 anni fa
Arianna Fontana ha pubblicato un video sorprendente: 28 anni fa, ha iniziato a gareggiare come bambina. Quel momento ha segnato l'inizio di una carriera ricca di successi, culminata con un oro nella staffetta mista e un argento nei 500 metri. Oggi, Fontana ha raggiunto un nuovo record, eguagliando il numero di medaglie di Mangiarotti.
Un oro nella staffetta mista e un argento nei 500, Arianna Fontana è entrata così nella storia eguagliando il record di medaglie di Mangiarotti. E oggi, dopo i tanti successi, spunta un video che la ritrae a 7 anni, già pattinatrice di short track. "Vinci la coppa?" chiesero ad Arianna bambina, "Credo di sì" rispose lei senza esitare. Più che una profezia la sua è bravura, impegno e costanza. La 35enne di Sondrio ha detto si essere "senza parole. Essere qua oggi, competitiva, non era una cosa scontata. A ottobre mi sono fatta male e non ho potuto preparare i 500 come avrei voluto. Non so come siamo riusciti a recuperare, a 35 anni, a combattere contro le più forti che hanno anche 10 anni meno di me. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Milano Cortina 2026, Arianna Fontana è nella storia: si prende l’argento e fa 13 medaglie olimpiche
Arianna Fontana conquista un argento che la proietta in cima alla storia dello sport italiano.
Milano Cortina, Presidente Mattarella telefona alla pattinatrice Arianna Fontana: "Gara formidabile" – Il video
Il Presidente Mattarella ha chiamato Arianna Fontana per congratularsi con lei dopo la vittoria dell’oro alle Olimpiadi Milano Cortina.
Arianna Fontana nella leggenda: 13 medaglie olimpiche come Mangiarotti VIDEOAncora una pagina di storia per lo sport italiano. Con l’argento nei 500 metri di short track, Arianna Fontana conquista la sua tredicesima medaglia olimpica e raggiunge il ... ilgazzettino.it
