Arianna Fontana ha pubblicato un video sorprendente: 28 anni fa, ha iniziato a gareggiare come bambina. Quel momento ha segnato l'inizio di una carriera ricca di successi, culminata con un oro nella staffetta mista e un argento nei 500 metri. Oggi, Fontana ha raggiunto un nuovo record, eguagliando il numero di medaglie di Mangiarotti.

Un oro nella staffetta mista e un argento nei 500, Arianna Fontana è entrata così nella storia eguagliando il record di medaglie di Mangiarotti. E oggi, dopo i tanti successi, spunta un video che la ritrae a 7 anni, già pattinatrice di short track. "Vinci la coppa?" chiesero ad Arianna bambina, "Credo di sì" rispose lei senza esitare. Più che una profezia la sua è bravura, impegno e costanza. La 35enne di Sondrio ha detto si essere "senza parole. Essere qua oggi, competitiva, non era una cosa scontata. A ottobre mi sono fatta male e non ho potuto preparare i 500 come avrei voluto. Non so come siamo riusciti a recuperare, a 35 anni, a combattere contro le più forti che hanno anche 10 anni meno di me. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Arianna Fontana, un video clamoroso: 28 anni fa...

Arianna Fontana conquista un argento che la proietta in cima alla storia dello sport italiano.

Il Presidente Mattarella ha chiamato Arianna Fontana per congratularsi con lei dopo la vittoria dell’oro alle Olimpiadi Milano Cortina.

REGIONE LOMBARDIA * : «OLIMPIADI 2026, ARIANNA FONTANA UN ORO, UN ARGENTO E UN CONVINTO IMPEGNO PER LA PREVENZIONE»Arianna Fontana campionessa olimpica con un oro e un argento già al suo attivo è la protagonista della campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione ... agenziagiornalisticaopinione.it

Arianna Fontana nella leggenda: 13 medaglie olimpiche come Mangiarotti VIDEOAncora una pagina di storia per lo sport italiano. Con l’argento nei 500 metri di short track, Arianna Fontana conquista la sua tredicesima medaglia olimpica e raggiunge il ... ilgazzettino.it

“ ” , "Ma chi la conosce, Arianna Fontana – dichiara a Repubblica Sighel – Da otto anni si allena all'estero. Di sicuro facebook

TI AMMIRIAMO, ARY! 13 medaglie olimpiche. E Arianna Fontana porta con sé l’ultima, insieme alla gloria di tutte le altre, a Casa Italia Milano. Siamo commossi dalla sua forza, tantissimi fan e un affetto immenso, tutti qui per lei. Grazie, Arianna! #ItaliaTe x.com