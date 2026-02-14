Arianna Fontana | Tutte contente di aver centrato la finale Chiara Betti | Ho dovuto tirare tanto per il tempo di qualificazione

Arianna Fontana ha dichiarato che tutte sono felici di aver raggiunto la finale, dopo aver corso con impegno e determinazione. Chiara Betti ha spiegato di aver dovuto spingere molto per ottenere il miglior tempo nella qualificazione, dedicando sforzi intensi alla prova. L’Italia si è qualificata in finale nella staffetta femminile, ma ci sono altre notizie che animano questa giornata, con atlete come Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Fontana pronte a partecipare in ruoli diversi nelle prossime competizioni.

Finale per l’Italia nella staffetta femminile, ma non è solo questo il punto. Ci sono soddisfazioni a varie tinte per Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Fontana, che rivedremo in più ruoli nei prossimi giorni. E questa soddisfazione la si evince anche e soprattutto dalle loro parole immediatamente dopo tutte le loro performance. La prima a esprimersi ai microfoni della Rai è Elisa Confortola: “ Oggi è stata una buona giornata, tutte abbiamo passato il primo turno dei 1000 e la semifinale dei 3000, quindi più che ottimo. Fare tutto questo rimanendo in piedi è ancora più bello. Sono contenta, abbiamo fatto una bella staffetta, adesso concentrate, loro lunedì avranno i 1000 e poi mercoledì c’è la finale “. 🔗 Leggi su Oasport.it

