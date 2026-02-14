Arezzouomo trovato morto dopo incendio

Arezzo, un uomo di 55 anni è morto a causa di un incendio scoppiato nel suo appartamento in zona Pescaiola. Le fiamme hanno bruciato l’ultimo piano di un palazzo, lasciando senza parole i vicini che hanno sentito l’allarme alle prime luci del pomeriggio. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo non hanno potuto salvare l’uomo.

16.18 Un uomo di 55 anni è deceduto in un incendio in un'abitazione di Arezzo, in zona Pescaiola.Le fiamme sono divampate in un appartamento all'ultimo piano di un palazzo.Secondo le prime informazioni la persona è stata estratta senza vita dalla casa. Sul posto i Vigili del Fuoco, i mezzi del 118 e le forze dell'ordine. La palazzina è stata evacuata e gli inquilini degli altri appartamenti risultano illesi. Anche le abitazioni adiacenti a quella andata in fiamme sono state evacuate per sicurezza.