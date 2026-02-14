Arezzo | muore dissanguato in una vigna dopo un tentato furto a Gorello I complici l’hanno abbandonato e sono fuggiti

Cristea Arben, 46enne albanese, è morto dissanguato in una vigna a Gorello dopo un tentato furto, quando i suoi complici lo hanno abbandonato e sono scappati. La vittima si trovava sul terreno agricolo, proprio vicino a un’azienda vinicola, mentre cercava di fuggire con la refurtiva. Intorno alle 22 di ieri sera, Arben è stato trovato in condizioni gravissime, ancora sanguinante, dopo aver tentato di penetrare nella villa. I due complici, invece, sono riusciti a dileguarsi, lasciando il suo corpo in mezzo alle piante.

AREZZO – Si chiamava Cristea Arben il 46 anni albanese morto ieri sera,13 febbraio 2026, intorno alle 22, mentre fuggiva da una villa dove aveva appena tentato un furto insieme a due complici, attualmente in fuga. Il deceduto risultava residente nel Lazio ed era noto alle forze dell'ordine. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, Cristea Arben sarebbe deceduto mentre scappava, in una vigna nei pressi della casa presa di mira, per shock emorragico in seguito alla recisione della vena femorale. La ferita sarebbe stata provocata dall'impatto contro una recinzione anti-cinghiali in ferro che delimita alcuni terreni lungo un torrente.