Arbitro aggredito in Calabria stangata sul club | retrocesso all’ultimo posto

Calabria, Stangata al Gioiosa Jonica: Retrocessione e Squalifiche Dopo l’Aggressione a un Arbitro. Gioiosa Jonica, Calabria – Il club calcistico locale è stato retrocesso all’ultimo posto nel campionato Juniores a seguito dell’aggressione subita da un arbitro di sedici anni durante una partita contro il Cittanova. La decisione, accompagnata da pesanti sanzioni disciplinari, segna un punto di svolta nella lotta contro la violenza nel calcio giovanile e riapre un dibattito sulla sicurezza dei campi e la responsabilità delle famiglie. L’Episodio Shock e l’Identità dell’Aggressore. La vicenda si è consumata durante un incontro del campionato Juniores.🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui in tempo reale la sfida tra Scandicci e Club Alianza Lima, valida per il Mondiale per club di volley femminile 2025.

Quattro giocatori della Roma Under 17 sono stati squalificati per 18 giornate a causa di minacce e insulti rivolti all’arbitro e agli avversari dopo la sconfitta contro la Fiorentina, segnando un record negativo per la categoria.

