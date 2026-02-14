Arbitro aggredito in Calabria stangata sul club | retrocesso all’ultimo posto
L’arbitro di sedici anni è stato aggredito durante una partita a Gioiosa Jonica, in Calabria, portando alla retrocessione del club locale. La società è stata punita con il passaggio all’ultimo posto in classifica e squalifiche per alcuni suoi membri. L’incidente si è verificato nel corso di un match tra Gioiosa Jonica e Cittanova, lasciando molti spettatori scioccati.
Calabria, Stangata al Gioiosa Jonica: Retrocessione e Squalifiche Dopo l’Aggressione a un Arbitro. Gioiosa Jonica, Calabria – Il club calcistico locale è stato retrocesso all’ultimo posto nel campionato Juniores a seguito dell’aggressione subita da un arbitro di sedici anni durante una partita contro il Cittanova. La decisione, accompagnata da pesanti sanzioni disciplinari, segna un punto di svolta nella lotta contro la violenza nel calcio giovanile e riapre un dibattito sulla sicurezza dei campi e la responsabilità delle famiglie. L’Episodio Shock e l’Identità dell’Aggressore. La vicenda si è consumata durante un incontro del campionato Juniores.🔗 Leggi su Ameve.eu
