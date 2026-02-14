Il Comune di San Benedetto ha approvato un progetto di restyling del Centro trasfusionale, investendo 415mila euro per rinnovare le strutture. La decisione arriva dopo mesi di pianificazione e mira a migliorare l’efficienza delle procedure di donazione. Il nuovo allestimento prevede l’installazione di apparecchiature più moderne e spazi più accoglienti per i pazienti.

Un investimento da 415mila euro per rinnovare il Centro trasfusionale dell’ ospedale di San Benedetto. L’Ast di Ascoli ha approvato con determina del 12 febbraio 2026, firmata dal direttore generale Antonello Maraldo, il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dei locali che ospitano l’unità operativa complessa di medicina trasfusionale al ’Madonna del Soccorso’. L’intervento, finanziato con fondi dell’Azienda sanitaria picena, riguarda l’adattamento degli spazi e degli impianti sia dal punto di vista normativo sia funzionale. Il servizio necessitava da tempo di un rinnovamento completo, anche alla luce del volume di attività svolta: nel 2025 le sole donazioni di sangue effettuate sono state 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Approvato il restyling del Centro trasfusionale

