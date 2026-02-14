Appiano Gentile Inter | attesa per il Derby d’Italia contro la Juventus

L’Inter si prepara per il Derby d’Italia contro la Juventus, dopo aver affrontato diversi problemi fisici tra i giocatori. La squadra di Appiano Gentile lavora intensamente per recuperare gli infortunati e decidere chi scenderà in campo. I tifosi attendono con ansia le scelte di Inzaghi, mentre i giocatori si allenano con impegno per la sfida di sabato.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Questa sera si giocherà il Derby d’Italia contro la Juventus. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

