Appiano Gentile Inter | attesa per il Derby d’Italia contro la Juventus

L’Inter si prepara per il Derby d’Italia contro la Juventus, dopo aver affrontato diversi problemi fisici tra i giocatori. La squadra di Appiano Gentile lavora intensamente per recuperare gli infortunati e decidere chi scenderà in campo. I tifosi attendono con ansia le scelte di Inzaghi, mentre i giocatori si allenano con impegno per la sfida di sabato.

Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Probabile formazione Inter.

L’Inter si prepara alla prossima sfida di Champions League contro l’Arsenal, con attenzione alle ultime novità di formazione, infortuni e recuperi.

Mentre si avvicina il derby d’Italia, le ultime notizie arrivano da Appiano Gentile.

