Appassionati di moto di ieri a Pc Expo atteso Marco Melandri

Marco Melandri si trova a Piacenza Expo per partecipare alla giornata inaugurale di “Due tempi bei tempi”, una mostra dedicata alle moto sportive degli anni 80, 90 e 2000. Centinaia di appassionati di motociclismo si sono radunati per ammirare le moto d’epoca e incontrare i piloti storici. La manifestazione ha attirato anche molti curiosi, desiderosi di rivivere le emozioni di un’epoca passata.

Centauri in fila a Piacenza Expo per la prima di "due tempi bei tempi". Domani spazio a Melandri e alle esibizioni di moto e camion Tantissimi bikers, ma anche semplici appassionati di motociclismo oggi a Piacenza Expo per la giornata inaugurale di "Due tempi bei tempi", rassegna espositiva dedicata alle due ruote sportive e da competizione degli anni 80, 90 e 2000. Inaugurata dalla sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, dal presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, e dal numero uno del club "Due tempi bei tempi" Franco Boscarato, alla presenza di tantissime autorità, l'evento ha visto alternarsi sul palco principale, presentati da Max Temporali, alcuni piloti del presente e del passato tra cui anche l'indimenticato Alessandro Gritti, quattro volte campione europeo di enduro tra gli anni '70 e '80.