Appartamento popolare occupato a Bologna | spuntano una baionetta bici e monopattini forse rubati

Un appartamento popolare a Bologna è stato occupato illegalmente, probabilmente da persone che hanno portato via una bici e alcuni monopattini, forse rubati. La polizia ha trovato anche una baionetta all’interno dell’immobile, che si trova in una zona centrale della città. Gli agenti stanno verificando se ci siano altri oggetti di provenienza sospetta o il coinvolgimento di gruppi criminali. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e vicini, preoccupati per la sicurezza del quartiere.

Bologna, 14 febbraio 2026 - C'è un appartamento popolare che dovrebbe restare chiuso in attesa del rientro dell'inquilina. E invece diventa rifugio abusivo, con una baionetta da guerra nascosta in una stanza e biciclette sospette accatastate tra le pareti. Succede in via Dagnini, in un alloggio comunale gestito da Acer, dove il reparto Sicurezza urbana della Polizia locale ha sorpreso due uomini e una giovane entrati approfittando dell'assenza dell'anziana assegnataria, temporaneamente ricoverata. Determinanti le segnalazioni dei condomini, allarmati dal continuo via vai nello stabile. Secondo quanto ricostruito, i tre sarebbero stati fatti entrare dal figlio della donna, poi estromesso dall'appartamento.