Plaion e Toho hanno annunciato un accordo che coinvolge Aniverse, la piattaforma di streaming dedicata a film come Kurosawa e Godzilla, creando un legame diretto tra l’Italia e il gigante giapponese. Umberto Bettini, rappresentante di Plaion Pictures, ha spiegato che questa collaborazione mira a portare contenuti giapponesi di qualità su scala europea, con un focus particolare sulla distribuzione digitale e sui restauro di classici. La piattaforma, lanciata di recente, include già una vasta selezione di film e permette agli utenti di accedere facilmente a film di culto come quelli di Kurosawa, oltre a favorire il ritorno di Godzilla nelle sale

Un ponte tra l'Italia e il colosso giapponese. Umberto Bettini di Plaion Pictures ci ha svelato la strategia sulla media distanza: dalla nuova piattaforma streaming Aniverse al ritorno di Godzilla al cinema, passando per il restauro della library di Akira Kurosawa. La notizia è di quelle ghiotte: Plaion e Toho hanno firmato un accordo strategico che mette in piedi un'alleanza che apre la strada a sviluppi molto interessanti per gli appassionati di anime e di Giappone, e in generale del nostro paese. Una partnership che in Germania, in Italia e altri paesi europei copre la distribuzione cinematografica, televisiva home Entertainment e streaming di contenuti anime e una selezione di IP live-action. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Movieplayer.it - Aniverse, la piattaforma di Kurosawa e Godzilla al centro dell'accordo Plaion e Toho

Una scena insolita cattura l’attenzione a Tokyo: la testa di Godzilla emerge dall’edificio del Toho Cinemas, emettendo il suo ruggito a orari programmati.

