Angelo Mellone Swing quartet | evento speciale ospitato da Il Moro di Cava de’ Tirreni

Da salernotoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 19 febbraio un evento speciale, fuori dal cartellone jazzistico a “Il Moro” di Cava De’ Tirreni, promosso dalla Banca Monte Pruno e DLiveMedia. Una serata tra musica e parole con Angelo Mellone, scrittore, direttore Rai DayTime e artista eclettico, in un concerto insieme a Domenico Andria al basso, Igor Di Martino alla chitarra e Salvatore Rainone alla batteria. Angelo Mellone, voce e pianoforte, guiderà il pubblico nella musica swing con un repertorio che va da Buscaglione a Sergio Caputo passando per alcuni inediti. Un viaggio dalle sonorità anni ’50 fino alla contemporanea, tra improvvisazione, ritmo e sentimento.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

