Angelo Mellone Swing quartet | evento speciale ospitato da Il Moro di Cava de’ Tirreni

Angelo Mellone Swing Quartet si esibisce giovedì 19 febbraio al “Il Moro” di Cava de’ Tirreni, portando un concerto inatteso fuori dal normale programma jazz. La performance è stata organizzata grazie alla collaborazione tra Banca Monte Pruno e DLiveMedia, e si svolge in un locale noto per la sua atmosfera intima e accogliente.

Giovedì 19 febbraio un evento speciale, fuori dal cartellone jazzistico a "Il Moro" di Cava De' Tirreni, promosso dalla Banca Monte Pruno e DLiveMedia. Una serata tra musica e parole con Angelo Mellone, scrittore, direttore Rai DayTime e artista eclettico, in un concerto insieme a Domenico Andria al basso, Igor Di Martino alla chitarra e Salvatore Rainone alla batteria. Angelo Mellone, voce e pianoforte, guiderà il pubblico nella musica swing con un repertorio che va da Buscaglione a Sergio Caputo passando per alcuni inediti. Un viaggio dalle sonorità anni '50 fino alla contemporanea, tra improvvisazione, ritmo e sentimento.