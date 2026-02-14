Andrea Pucci escluso da Stasera tutto è possibile | la verità dietro l’assenza

Andrea Pucci non parteciperà alla nuova stagione di “Stasera tutto è possibile” perché è stato escluso dal cast, e questa decisione non ha nulla a che fare con il Festival di Sanremo. La produzione ha comunicato che l’assenza deriva da scelte interne, senza coinvolgimenti di motivi esterni come eventi televisivi o impegni di spettacolo. La sua assenza si nota soprattutto nelle prime registrazioni, dove non appare come ospite o protagonista.

“Sono innamorato di un bono!”: Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv del fidanzato Alex Di Giorgio Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Il comico non sarà presente al ritorno del programma condotto da Stefano De Martino, ma la causa non è legata a Sanremo. Andrea Pucci non farà parte della nuova stagione di Stasera tutto è possibile, il programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino. Sebbene fosse stato un protagonista delle scorse edizioni, il comico non è previsto tra gli ospiti di quest’anno, con la conferma arrivata direttamente da Andrea Parrella, ospite del programma YouTube Non è la Tv. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Andrea Pucci, dopo il Festival di Sanremo 2026, è costretto a dire addio anche a Stasera tutto è possibile, perché la Rai ha deciso di non rinnovare il suo contratto a causa di alcune controversie legate ai commenti fatti durante la kermesse.

Andrea Pucci non parteciperà alla prossima stagione di Stasera tutto è possibile.

