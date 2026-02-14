Ancora sfregi a Norma Cossetto a Firenze e in Friuli | imbrattati due monumenti ira FdI | i colpevoli siano puniti

Ancora sfregi alla memoria delle foibe, ancora oltraggi a Norma Cossetto. A Cividale del Friuli il monumento in suo onore è stato imbrattato e vi è stato buttato sopra mezzo cuore di animale. A Firenze nel giardino a lei intitolato, a Sorgane, la targa è stata divelta e imbrattata. Dopo il bellissimo intervento di Carmelo Briguglio su queste colonne che invitava a una "altro Tempo" di pacificazione e di futuro, la bruta realtà fa da contraltare alla civiltà e all'umanità. Il centrodestra toscano stigmatizza con rabbia il vilipendio alla memoria della giovane trucidata, violentata dai partigiani di Tito e gettata nella foiba. Quanto dà fastidio ai negazionisti delle foibe il ricordo di chi, in quell'inferno, ha perso la vita per mano dei c ... Gli ennesimi atti vandalici nei confronti dei memoriali a Norma Cossetto. A Firenze hanno divelto la targa e l'hanno imbrattata, mentre a Cividale del Friuli hanno addirittura buttato sopra mezzo cuore di animale. Questi criminali nostalgici del comunismo di Tito EVENTO: "NORMA COSSETTO - Proiezione del cortometraggio: "Il dolore e la memoria"" Oggi, 14.30h Parlamento europeo, Strasburgo Intervengono: @AntonellaSberna @FidanzaCarlo @NProcaccini @s_cavedagna @Ale_Ciriani Segui l'evento in dire