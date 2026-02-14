Ancora maltempo sul casertano | prorogata l' allerta meteo

Il maltempo che ha colpito il casertano il 15 febbraio si è prolungato a causa delle forti piogge e dei venti intensi. La Protezione Civile regionale ha deciso di mantenere l’allerta meteo fino alle 18, dopo aver valutato le previsioni del Centro Funzionale. La decisione è arrivata per garantire la sicurezza dei cittadini durante le prossime ore.

Prosegue l'ondata di maltempo sulla Campania e quindi anche sul casertano. Pioggia e vento anche domani (15 febbraio) fino alle 18 e perciò la Protezione Civile regionale, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l'allerta meteo ma abbassando il livello da Arancione a Giallo sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Confermato il livello di allerta meteo Gialla sulle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento).🔗 Leggi su Casertanews.it

La Protezione Civile della Campania ha deciso di prolungare l’allerta meteo gialla fino alle 20 di domani, giovedì 29 gennaio 2026.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il maltempo che si sta abbattendo sul casertano proseguirà fino al week end; Caserta, strade groviera e rattoppi saltati: viabilità a rischio; San Valentino bagnato: temporali e raffiche di vento nel week end degli innamorati; Incidente stradale ad Alife, morto il 17enne Andrea Grillo di Piedimonte Matese.

Ancora maltempo sul casertano: prorogata l'allerta meteoProsegue l'ondata di maltempo sulla Campania e quindi anche sul casertano. Pioggia e vento anche domani (15 febbraio) fino alle 18 e perciò la Protezione Civile regionale, alla luce delle valutazioni ... casertanews.it

Il maltempo che si sta abbattendo sul casertano proseguirà fino al week endPer gli esperti, però, si tratterà di una pausa temporanea: venerdì una nuova perturbazione interesserà la regione, portando nuove piogge e temporali, anche intensi sulle province. Anche il fine ... casertanews.it

#Caserta- Il maltempo che si sta abbattendo sul casertano proseguirà fino al week end #Meteo #Maltempo #Casertano #WeekEnd #Abbattendo #NanoTV facebook

#Caserta- Il maltempo che si sta abbattendo sul casertano proseguirà fino al week end #Meteo #Maltempo #Casertano #WeekEnd #Abbattendo #NanoTV x.com