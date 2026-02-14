Ancora maltempo | diramata una nuova allerta

Il maltempo ha portato una nuova allerta, a causa delle piogge intense che stanno colpendo Bologna e tutta l’Emilia-Romagna. Le precipitazioni sono arrivate con forte intensità, causando allagamenti in alcune zone della città. Le autorità hanno deciso di intervenire per prevenire danni maggiori e garantire la sicurezza dei cittadini.

Continua l’ondata di maltempo che da giorni, in modo più o meno continuativo, si sta abbattendo su Bologna e su gran parte dell’Emilia-Romagna. Così per domani, domenica 15 febbraio, la Regione e l’Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) hanno diramato una allerta meteo di colore giallo. I rischi principali riguardano le frane e le piene di fiumi e corsi d’acqua minori. Il bollettino riguarda l’intera provincia bolognese. Le precipitazioni, secondo quanto riporta il sito specializzato 3bmeteo.com, si concentreranno soprattutto nella notte tra sabato e domenica e nelle prime ore della giornata di domani.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il maltempo continua a colpire la provincia di Agrigento, spinto dalle intense piogge che hanno provocato allagamenti in diverse zone.

Reggio Calabria e la sua provincia continuano ad affrontare condizioni meteorologiche avverse, con un tempo instabile che persiste da diversi giorni.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Allerta meteo Calabria, esondati due fiumi nel Cosentino; Maltempo, allerta arancione: la sindaca di Latina attiva il Centro operativo comunale; Ancora maltempo, piogge e venti di burrasca a Reggio Calabria e provincia: diramata l'allerta gialla; Meteo: allerta arancione a Roma per forte vento e temporali.

Maltempo in Calabria, esondano due fiumi nel Cosentino: evacuate centinaia di personeLeggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo in Calabria, esondano due fiumi nel Cosentino: evacuate centinaia di persone ... tg24.sky.it

Maltempo Italia, allerta meteo arancione e scuole chiuse il 12 febbraio: ecco dove e l’elencoLe autorità locali stanno monitorando costantemente l’evolversi della situazione meteo. L’elenco dei comuni che dispongono la chiusura delle scuole il 12 febbraio è in continuo aggiornamento e non si ... trend-online.com

Continua a sferzare, specie sul Centro-Sud, il maltempo in Italia. Per la giornata di oggi, 13 febbraio, è stata diramata una allerta di colore arancione per quanto riguarda la Calabria mentre è di colore giallo in altre quattro regioni: Puglia, Sardegna, Sicilia e U facebook

+++ULTIM'ORA+++ Neanche il weekend frena il #maltempo, in #Sicilia diramata nuova allerta #meteo x.com