Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 propongono, sabato 14 febbraio, una delle giornate più dense dell’intero calendario: numerose competizioni tra mattina, pomeriggio e sera, con un’attenzione particolare agli atleti italiani impegnati in più sedi di gara tra Lombardia e Veneto. Il programma si distribuisce su discipline molto diverse tra loro, dalla tecnica dello sci alpino alla strategia del curling, fino alle prove ad alta intensità sul ghiaccio come short track e hockey su ghiaccio. La delegazione azzurra arriva a questo appuntamento con un obiettivo sportivo chiaro: consolidare un bilancio complessivo di medaglie che, fino a questo punto dei Giochi, è salito a quota diciotto e che mantiene concreto il traguardo del record storico fissato alle Olimpiadi invernali di Lillehammer 1994 (venti podi complessivi). 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ancora Italia! Olimpiadi, una giornata tricolore

#Milano-Cortina 2026 || L’Italia chiude una giornata senza medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la prima volta da quattro anni.

