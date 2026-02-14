Un ragazzino di 15 anni, di origine nordafricana, è stato aggredito da un gruppo di adolescenti subito dopo l’uscita da scuola ad Ancona. Durante l’attacco, gli hanno rotto il naso e ha dovuto ricevere cure al pronto soccorso di Torrette. La polizia sta cercando di individuare i responsabili.

ANCONA - Accerchiato e pestato dal branco dopo essere uscito da scuola. Lui, un 15enne di origine nordafricana, è finito al pronto soccorso di Torrette con la presunta frattura delle ossa nasali. Gli aggressori, cinque o sei ragazzi, si sono dati alla fuga. Ma non la passeranno liscia. Sulle loro tracce si sono già messi gli investigatori della questura per cercare di identificarli e segnalarli alla competente procura. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, quando in via De Gasperi è stato chiamato il 118. Il sangue C’era il 15enne ridotto a una maschera di sangue, conseguenza dell’aggressione subita qualche minuto prima in un’altra zona della città. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ancona, viene pestato a 15 anni dopo scuola: gli spaccano il naso, caccia al branco

