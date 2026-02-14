Ancona la Pinacoteca fa il botto | ecco l?Annunciazione il capolavoro di Tiziano

A Ancona, la Pinacoteca civica Podesti riapre le porte al pubblico e sorprende tutti con la nuova esposizione dell’Annunciazione di Tiziano. La grande tela, che non era visibile al pubblico da anni, è stata restaurata e ora cattura l’attenzione di visitatori e appassionati d’arte. La riapertura si tiene questa mattina alle 10 e attira curiosi già dall’apertura.

ANCONA - Effetto sorpresa, oggi alle 10, alla riapertura al pubblico della Pinacoteca civica Podesti. Al visitatore che sale al piano nobile di palazzo Bosdari sembrerà di sognare, perché nella sala del Tiziano, accanto all'Annunciazione, pala coeva del Tiziano, in prestito dalla cattedrale di Treviso, si troverà di fronte la Pala Gozzi. La tavola anconetana, realizzata dal Tiziano per il mercante raguseo Luigi Gozzi, sua prima opera autografa, è in realtà esposta a Pieve di Cadore, alla mostra "Tiziano e il paesaggio", che la città natale gli ha dedicato a 450 anni dalla morte. Ci si chiederà come sia possibile.