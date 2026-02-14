Ancona Atletica U18 | sette giovani veneti in gara per i tricolori indoor Odje cerca la conferma
Ancona ospita i campionati italiani indoor U18, dove sette atleti dell’Atletica Pedemontana Veneta cercano di conquistare il titolo. Odje, tra loro, punta a confermarsi dopo una buona stagione, portando in gara anche un salto di qualità. La competizione si svolge nel palazzetto di Ancona, con i giovani veneti pronti a mettere in mostra tutto il loro talento.
Giovani Promesse dell’Atletica Pedemontana Veneta in Corsa agli Italiani Indoor U18 di Ancona. Ancona si prepara ad accogliere un fine settimana di grande atletica, con i campionati italiani indoor U18 che vedranno protagonisti sette giovani atleti dell’Atletica Pedemontana Veneta. La squadra, in crescita da tre stagioni, punta a lasciare il segno in questa importante competizione nazionale, un trampolino di lancio per i talenti emergenti del panorama veneto. Una Squadra in Ascesa: L’Atletica Pedemontana Veneta al PalaCasali. L’appuntamento al PalaCasali rappresenta un momento cruciale per questi atleti al loro primo anno nella categoria under 18.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ancona, atletica indoor: 916 giovani atleti in gara per i Campionati Italiani U20 e U23. Omodia tra i favoriti.
Il PalaCasali di Ancona si riempie di giovani talenti questa settimana.
Atletica, via ai tricolori indoor
Questa mattina ad Ancona sono iniziati i campionati italiani indoor di atletica leggera.
Argomenti discussi: Ancona: Di Fabio marcia record, Pagliarini 7.30.
