ANAC integra la Piattaforma della Trasparenza con TrasparenzAI | controlli automatici su 52 obblighi del dlgs 33 2013 NOTA

L’ANAC ha deciso di potenziare il controllo sulle amministrazioni pubbliche, inserendo “TrasparenzAI” nella sua Piattaforma della Trasparenza. La causa di questa scelta è la necessità di verificare in modo più rapido e preciso 52 obblighi previsti dal decreto legislativo 332013. La novità permette di eseguire controlli automatici sulle sezioni “Amministrazione Trasparente” dei siti istituzionali, grazie a un modulo open source sviluppato dal CNR. Questo strumento consente di individuare eventuali inadempienze senza dover fare controlli manuali, risparmiando tempo e risorse.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato una nuova fase di monitoraggio delle sezioni "Amministrazione Trasparente" (AT) dei siti istituzionali, integrando nella propria Piattaforma Unica della Trasparenza il modulo open source "TrasparenzAI", sviluppato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'ambito di un protocollo d'intesa tra ANAC e CNR. L'aggiornamento è operativo dal 19 settembre 2025. Le indicazioni sono contenute nella nota ANAC del 5 febbraio.