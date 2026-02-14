Amici comuni intervista a Marco Castaldi | Un film sulla complessità delle relazioni

Marco Castaldi spiega che il suo nuovo film, Amici comuni, nasce dall’osservazione delle difficoltà di comunicare tra persone vicine. La pellicola, ora disponibile su Paramount+, affronta le tensioni e le incomprensioni nelle relazioni quotidiane, offrendo uno sguardo diretto e realistico. Castaldi ha deciso di dedicare il film a tutti coloro che cercano di capire meglio i propri sentimenti e i legami più stretti.

Perché Amici comuni è la commedia perfetta per San Valentino (e non solo)? Ce ne parla Marco Castaldi, regista del film disponibile su Paramount+. Quale momento migliore per parlare di relazioni se non San Valentino? Questo il cuore tematico di Amici comuni, il film con Raoul Bova, Francesca Inaudi, Beatrice Arnera e Luca Vecchi nei panni di quattro amici, due coppie, che si trovano ad affrontare la domanda delle domande, quella cruciale in occasione della festa degli innamorati: cosa è l'amore? Un quesito che Marco e Giulia, sposati da anni, si pongono alla notizia del matrimonio dell'amica Veronica con un ragazzo conosciuto soltanto di recente e che dà il via a un turbinio di sensazioni che porta i protagonisti a confrontarsi con i loro . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

