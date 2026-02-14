Amici Chiara e TrigNO si sono lasciati? Lei smentisce

Chiara Bacci ha negato di aver lasciato TrigNO, dopo che le voci di una loro rottura sono circolate online. Le indiscrezioni sono arrivate da una testimonianza fatta durante la registrazione di Amici il 12 febbraio, poi ripresa sui social network.

Le voci su una rottura tra TrigNO e Chiara Bacci sono circolate dopo una testimonianza legata alla registrazione di Amici del 12 febbraio e il rilancio sui social. Ma proprio oggi, 14 febbraio 2026, qualcosa sembra aver rimesso le cose in chiaro. Un gesto semplice, ma che per molti fan vale come una smentita alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi. Frasi shock di un amico di Riccaro Stimolo: squalifica confermata? TrigNO e Chiara Bacci: una coppia sempre sotto i riflettori. Dalla fine dell’edizione 2024-2025 di Amici, TrigNO e Chiara Bacci sono rimasti tra le coppie più seguite dai telespettatori. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

CHIARA E TRIGNO SI SONO LASCIATI SPUNTA UN DETTAGLIO SOSPETTO

