Il leader della CDU, Friedrich Merz, ha criticato gli Stati Uniti perché spingono per la cultura Maga. Questa posizione ha spinto il politico tedesco a chiedere di rifondare l’Alleanza atlantica. Merz si è espresso durante un evento a Berlino, sottolineando come la cooperazione internazionale debba essere più forte e meno influenzata da interessi di parte.

di Marta Ottaviani ROMA Più che un cancelliere, un funambolo in equilibrio in attesa delle elezioni di midterm. Alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza Friedrich Merz parla di un ordine mondiale finito, ma non chiude la porta agli Stati Uniti. E soprattutto, dietro le quinte, tra Germania, Italia e Francia sembra essersi consolidato un accordo tacito quanto fragile, che impone di evitare contrasti troppo accentuati. Nel suo discorso, Merz ha cercato di tenere insieme posizioni apparentemente inconciliabili. Il numero uno di Berlino ha pronunciato un intervento programmatico, ma al tempo stesso prudente.

© Quotidiano.net - Altolà di Merz agli Usa: "No alla cultura Maga. Rifondiamo l’Alleanza"

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha dichiarato durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco che tra Stati Uniti e Unione Europea si è creata una spaccatura, evidenziando che la cultura Maga non rappresenta la nostra.

Friedrich Merz ha detto che tra Europa e Stati Uniti si è aperta una vera rottura, confermando le parole di JD Vance e indicando come il rapporto tra le due sponde dell’Atlantico si sia deteriorato negli ultimi mesi.

