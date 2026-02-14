Il 14 febbraio, giorno segnato dalla celebrazione di San Valentino, è stato scelto per questa data a causa dell’antica festa romana dedicata all’amore. Oggi, in tutto il mondo, molte persone ricordano questa ricorrenza con gesti romantici e regali. In Italia, è anche il giorno dei compleanni di alcune personalità note, come l’attore Marco Giallini. Quel 14 febbraio ha visto anche il varo di eventi storici, come la firma di importanti accordi.

Il 14 febbraio è il 45º giorno del calendario gregoriano. Mancano 320 giorni alla fine dell'anno (321 negli anni bisestili). Santo del giorno: Santi Cirillo e Metodio, apostoli degli slavi, patroni d'Europa. 1929 - Strage di San Valentino: Al Capone stermina la banda rivale di Bugsy Moran. 2003 - Muore la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. 2015 - Muore Michele Ferrero, imprenditore e fondatore dell'omonimo colosso dolciario. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Pisatoday.it

L’almanacco del 14 febbraio raccoglie eventi storici, compleanni e curiosità del giorno, portando in primo piano fatti che hanno segnato il passato.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Almanacco | Sabato 14 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Sabato 14 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco 14 febbraio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno; Almanacco | Sabato 14 febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

Almanacco | Sabato 14 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIn Libano il primo ministro libanese Raf?q al-?ar?r?, a seguito di un attentato esplosivo a Beirut, viene assassinato: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it

Sabato 14 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 14 febbraio è il 45º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è empatico e passionale, con una naturale predisposizione ai rapporti umani e alla cura dei legami affettivi. È una persona ... trevisotoday.it

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Sabato 14 febbraio Il Sole sorge alle 07:25 e tramonta alle 17:52. Il culmine è alle 12:39. Durata del giorno dieci ore e ventisette minuti. La Luna sorge alle 15:21 con azimuth 5 facebook