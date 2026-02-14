Almanacco 14 febbraio | Santo compleanni accadde oggi e proverbio del giorno

L’almanacco del 14 febbraio raccoglie eventi storici, compleanni e curiosità del giorno, portando in primo piano fatti che hanno segnato il passato. Per esempio, oggi si ricordano le invenzioni che hanno cambiato il modo di vivere e i personaggi famosi nati in questa data. In più, vengono segnalati accadimenti importanti e proverbi popolari, per offrire uno sguardo completo sulle date di oggi.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi, sabato 14 febbraio, 39° giorno del calendario gregoriano. Mancano 320 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Valentino. Proverbio di febbraio: "Per San Valentino, primavera sta vicino". 1946 - L'ENIAC (che sta per "Electronic Numerical Integrator and Computer"), il primo calcolatore elettronico polifunzionale, viene svelato all'Università della Pennsylvania 1989 - La Union Carbide accetta di pagare 470 milioni di dollari al governo indiano, per i danni causati nel Disastro di Bhopal del 1984 2005 - In Libano il primo ministro libanese Rafiq al-?ariri, a seguito di un attentato esplosivo a Beirut, viene assassinato.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

